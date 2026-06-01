3 katlı binanın terasında çıkan yangın söndürüldü
01.06.2026 12:42  Güncelleme: 12:47
Eskişehir Odunpazarı'nda 3 katlı bir apartmanın terasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de 3 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın terasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Acil Durum, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

