Eskişehir\'de Apartman Yangınında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

Apartmanın garajında başlayan yangında onlarca kişi evinde mahsur kaldı
24 dairelik apartmanda mahsur kalan 60 kişi tahliye edildi
Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu.
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 24 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangında, binada bulunan 60 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 30 kişiden 8'i hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan ve 24 dairenin bulunduğu apartmanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Garajda bulunan piknik tüplerinin de alevler arasında kalarak patlaması büyük korku ve paniğe neden olurken, dumanların apartmana yayılmasıyla evlerinde oturan çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından apartmanda mahsur kalan 60 kişi evlerinden tahliye edildi. Apartman içinden çıkartılamayan yaklaşık 20 kişi, itfaiye araçlarından uzatılan merdivenlerle evlerinin camından kurtarıldı.
Tahliye edilen vatandaşlardan 30'una olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen 5 araç ve 20 kişilik itfaiye ekibi tarafından yangının kesin çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da yangının çıktığı binaya gelerek incelemelerde bulundu.
Olayın olduğu binada yaşayan vatandaşlardan birisi, kendi canını kurtarırken kuşunu da geride bırakmadı. Limon adındaki muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte alan apartman sakini, dumanların arasından kurtularak dışarı çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Apartman Yangınında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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