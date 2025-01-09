Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan, 18 yıl 13 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında yağma suçundan 18 yıl 13 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs yakalandı. Gerekli işlemlerin ardından şüphelinin cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Aranan Cezaevi Kaçak Yakalandı - Son Dakika
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