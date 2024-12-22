Eskişehir'de çeşitli suçlardan 12 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N. isimli şahıs yakalandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından şüphelinin cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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