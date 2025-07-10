Eskişehir'de Asılsız Yangın İhbarı Panik Yarattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Asılsız Yangın İhbarı Panik Yarattı

Eskişehir\'de Asılsız Yangın İhbarı Panik Yarattı
10.07.2025 11:17
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Yenikent'teki apartmanda gece doğal gaz yangını ihbarı sonrası boşaltılan daireler asılsız çıktı.

Eskişehir'de gece geç saatlerde bir site içindeki apartmanda doğal gaz yangını olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği noktada ihbarın asılsız çıkması, evlerini boşaltan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olay, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir site içindeki 5 katlı apartmanda doğal gaz yangını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi. Doğal gaz, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartmandaki daireler tedbiren boşaltılırken, daire sakinleri ve çevre komşular büyük panik yaşadı. Yapılan detaylı incelemelerde binada herhangi bir doğal gaz kaçağına ya da yangına rastlanmadı.

Vatandaşlar ihbarcı komşuya tepki gösterdi

Evlerini boşaltmak zorunda kalan bina sakinleri, yanlış ihbar yapan kişiye tepki gösterdi. Oldukça korkan vatandaşlar, bir müddet dışarıda bekledikten sonra evlerine geri döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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