Eskişehir'de Bali Çeken Şahsa İdari İşlem

Eskişehir'de bir okulun önündeki parkta bali çektiği için gözaltına alınan ve serbest bırakılınca yine aynı şeyi yapan şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Olay, Gültepe Mahallesi Okçular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; C.K. isimli şahıs, Salih Zeki Anadolu Lisesi'nin hemen karşısındaki parkta bali kullandı. Sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması sonrası Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Aynı şahıs, serbest bırakılmasının ardından bu defa başka bir parkta bali kullandı. Yine görüntüleri sosyal medyaya düşen şahıs, polis ekiplerince tekrar yakalandı. Şahıs hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Gerçek Kişi Tarafından Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozacak Şekilde Gürültüye Neden Olma' maddesine aykırı davranmaktan idari işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR