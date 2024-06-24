Eskişehir'de Bayram Tatili Boyunca 7 Bin 240 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayram Tatili Boyunca 7 Bin 240 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Bayram Tatili Boyunca 7 Bin 240 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bayram tatili süresince 7 bin 240 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda bin 499 araç sürücüsüne toplamda 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 82 araç trafikten men edilirken, 17 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

24.06.2024 16:59
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bayram tatili boyunca 7 bin 240 araç kontrol edilirken, bin 499 araç sürücüsüne 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 17 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 bin 240 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 499 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 82 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 17 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bayram Tatili Boyunca 7 Bin 240 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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