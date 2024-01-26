Eskişehir\'de Bebek Arabası Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Eskişehir'de bir apartmanın merdiven boşluğundaki bebek arabasını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi Balsu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla kimliği belirlenemeyen bir şüpheli girdi. Apartman içinde merdiven boşluğuna yönelen şüpheli, alanda duran bebek arabasını çaldı. Kucaklayarak apartmandan çıkarttığı bebek arabası ile kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - ESKİŞEHİR