Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 'Barlar Sokağı' adıyla bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada bir erkek şahıs bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kanaması bulunan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ambulansa alındığı esnada bazı şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR