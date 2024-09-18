Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Cezaya Çarptırıldı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de eski sevgilisi Gamze C.'yi bıçaklayarak ciddi yaralayan Fatih D., toplam 19 yıl hapis cezası aldı.

18.09.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sokak ortasında eski sevgilisine saldırarak 15 yerinden bıçaklayan ve mahkemede kendisini "Kadın olmanın avantajını kullanarak en üstten cezalandırılmamı istiyorlar" diyerek savunan şahsa 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 ay olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta meydana gelen olayda spor eğitmeni Gamze C., arkadaşı ile yürüdüğü esnada arkasından koşarak gelen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralanan Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan eski sevgili Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis talep edilen tutuklu sanık Fatih D. ve taraf avukatları katıldı.

"Yapmış olsam yaptım der anlımın akıyla yatarım"

Mahkeme heyeti tarafından verilen sözde, eski sevgilisi tarafından iftiraya uğradığını belirten tutuklu sanık Fatih D., "Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrendiğim zaman ayrılmak istedim. Kendisine daha önceden vermiş olduğum borcu da istedim. Uzaklaştırma kararı yalan beyanlarla ve iftiralarla alındı. Benim işlemediğim suçları sundular. Ailesiyle ilgili tehdit suçları üzerime atıldı. Bunların hepsi üzerine atılı suçlardır. Yaklaşık 200 cumhuriyet altını ve 2 milyon 250 bin TL dolandırdılar. Takip ettiğim söyleniyor. Zaten yerini biliyordum, öldürüp bıçaklama niyetim olsa gidip dükkanında yapardım. Aynı gün karakolda tehdit mesajı attığımı söylemişler fakat teslim etmemişler. Tekrar istendiğinde de sunamadılar. Yapmış olsam yaptım der anlımın akıyla yatarım. Savcı mütalaada çelişkiye düşmüştür. Olay anının mütalaa açıklaması ile güvenlik kamerası görüntüsü farklıdır" dedi.

"Anam avradım olsun öldürmek istesem orada öldürürdüm"

Karşısındaki kişinin kadın olmasından dolayı üst mertebeden ceza talep edildiğini ve olayda bıçak kullanmadığını söyleyen Fatih D., "Bıçak bende yoktu. Ben bıçakla vurmadım, telefonla vurdum. Kadın olmanın avantajını kullanarak en üstten cezalandırılmamı istiyorlar. Bıçakta parmak izim var mı yok mu bilmiyorum. Anam avradım olsun öldürmek istesem orada öldürürdüm. Bıçak bende yoktu bu nettir. Ben hiçbir şekilde o bıçağı taşımadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Fatih D., 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili kanunun kötüye kullanıldığını belirterek, "Ben yalan beyan veren kadınların ve doğru beyan veren kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum. Devletimizden 6284 yasasını iyi ve kötü kullanan kadınları ayırt etmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatih D. hakkında kararını açıkladı. Sanık hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 1 ay hapis cezasına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Cezaya Çarptırıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Fatih, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: 19 Yıl Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement