Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Eskişehir'de tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

07.10.2024 02:39
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Eskişehir'de tartıştığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre K. ile eşi Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Emre K., bıçakla eşi Melek K.'ye saldırdı. Evde misafir olarak bulunan kişinin engel olması sonucunda Melek K., sol göğüs altından bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan Melek K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine bıçakla saldıran Emre K. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı - Son Dakika

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