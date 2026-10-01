Eskişehir'de bin 36 gıda ve yem denetiminde 1 milyon 118 bin 546 TL ceza uygulandı

Eskişehir'de son bir ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 1 milyon 118 bin 546 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı boyunca çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekiplerce bin 36 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 58 numune alımı, 247 ithalat ile 884 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 15 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 118 bin 546 TL ceza yazıldığı, 3 toplatma ve 6 imha kararı alındığı belirtildi.