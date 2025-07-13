Eskişehir'de Boşaltılan Okulda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Boşaltılan Okulda Yangın Çıktı

Eskişehir\'de Boşaltılan Okulda Yangın Çıktı
13.07.2025 23:32
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1,5 yıl önce boşaltılan okuldaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Mahalleli endişeli.

Eskişehir'de yaklaşık 1,5 yıl önce boşaltılan okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırmızı Toprak Mahallesi Ufuktan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşaltılan Porsuk İlkokulu'nun bahçesindeki tek katlı yapının içerisinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından bazı maddeler tutuşturuldu. Çıkan alevlerin söndürülmemesi sonucunda yapının camından dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olay mahallede paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar kendi evlerinde ve garajlarında yangın çıktığını zannetti.

Yangının söndürülmesinin ardından bir araya gelen mahalle sakinleri, tepkilerini dile getirdi. Porsuk İlkokulu'nun çürük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşaltıldığını söyleyen mahalleli, okulun zaman içerisinde metruk hale geldiğini ve bu tür yangın olaylarının sıkça yaşandığını ifade etti. İçeriye giriş yapan yaşı küçük çocuklar için de endişelendiklerini belirten vatandaşlar, tedbir alınmasını istedi.

"Yetkililer, bir an evvel bu okulu yıksınlar"

Eyüp Aymergen adlı vatandaş, "Bu okul benim komşum. Her hafta bir yangın çıkıyor. Okulu görüyorsunuz duvarlarda is var. Mobilyaları boşalttılar ama yine de yakıyorlar. İçeride ne yaktıklarını bilmiyorum. Burası yaklaşık 1 buçuk senedir böyle. Hemen hemen 10-15 günde bir burada yangın çıkıyor. İtfaiye de gelip yangını söndürüyor. Bizim bu konuyla ilgili endişemiz var. Çatı tutuşur, büyük yangın da olabilir. Genellikle 8-10 yaşlarındaki çocuklar bunu yapıyor. Bu olaylar çocuklara da kötü örnek oluyor. Yetkililer, bir an evvel bu okulu yıksınlar. Yapmayacaklarsa da yapmasınlar ama bu okul yıkılsın. Bir çözüm bulsunlar, tedbirini alsınlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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