Eskişehir'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı

Eskişehir\'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı

Eskişehir'de bir çay bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Eskişehir Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

13.08.2024 01:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıyla ilgili Eskişehir Valiliği açıklama yaptı.

Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K. isimli şahıs vatandaşlara elindeki bıçakla saldırdı. Savaş oyunu karakterini andıran giyimiyle gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Eskişehir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.08.2024 tarihinde ilimiz Tepebasi ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'Bıçakla Yaralama' olayı ile ilgili olarak; rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Çay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 01:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement