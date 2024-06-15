Eskişehir'de Dededen Şok İfade: 'Korkutmak İçin Silahı Ateşledim' - Son Dakika
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Eskişehir'de Dededen Şok İfade: 'Korkutmak İçin Silahı Ateşledim'

Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren dedenin verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Tutuklanan dede, mahkemede olayı korkutmak amacıyla silahı ateşlediğini söyledi.

15.06.2024 11:37
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Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren dedenin verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Eskişehir'de iki gün önce Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri K., verdiği ifadesinde şunları ifade etti:

"Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dededen Şok İfade: 'Korkutmak İçin Silahı Ateşledim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Dededen Şok İfade: 'Korkutmak İçin Silahı Ateşledim' - Son Dakika
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