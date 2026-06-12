Eskişehir'de Denetim: 143 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetim: 143 Bin TL Ceza

12.06.2026 10:16
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerde 44 firmaya toplam 143 bin 28 TL ceza uyguladı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-11 Haziran 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 44 firmada 2 bin 60 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 51 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Denetim: 143 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Merve Terzi Merve Terzi:
    ne fark edicek ki yine de aynı şekilde devam edicekler işte 0 0 Yanıtla
  • Ferda Göktürk Ferda Göktürk:
    eskiden bunlar olmazdı işte böyle şeyler yaşlılar bu kadar bakmezdi fiyatlara ama şimdi herkes dikkat etmek zorunda kaldı hani şey yani 0 0 Yanıtla
  • Nurettin Yalçın Nurettin Yalçın:
    ya bu firmalar ne yapıyorlar böyle denetim yapılması gerekiyordu zaten 0 0 Yanıtla
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