Eskişehir'de Direk Devrildi, Bisikletli Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Direk Devrildi, Bisikletli Son Anda Kurtuldu

Eskişehir\'de Direk Devrildi, Bisikletli Son Anda Kurtuldu

Eskişehir'de bir minibüsün çarptığı direk yola devrildi, bisikletli vatandaş son anda kurtuldu.

24.10.2024 10:28
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Eskişehir'de bir minibüsün çarptığı 5 metrelik direk yola devrilirken, oradan bisikleti ile geçen bir vatandaş ise direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde 71 Evler Mahallesi Akiler ve Dedeoğlu Sokak kesişimdeki bir marketin önündeki direğe, geri manevra yapan bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kullanılmayan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki direk, Dedeoğlu Sokak üzerine devrildi. O sırada yoldan bisikleti ile geçen ve direğin kendi üzerine devrildiğini fark eden vatandaş yavaşladı. Bisikletli vatandaş direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda iddiaya göre direği deviren araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. Yola devrilen direk, esnaf Ertuğrul Yüksel ve babası tarafından kaldırılarak kenara koyuldu.

"Bisikletlinin verilmiş sadakası varmış"

Olay anını dükkanının güvenlik kamerası kaydından izleyen Ertuğrul Yüksel, "Burada sürekli kazalar meydana geliyor. Bugün de ilginç bir kazayla karşılaştık. Daha doğrusu arkada reyon düzeltirken duyduğumuz sese çıktık. Bir baktık, buradaki telefon direğinin devrildiğini gördük. Ne olduğunu göremedik. Bunu anlamak için kamerayı izlediğimizde bir servi aracının dönmeye çalışırken geri geri gelerek direğe çarptığını gördük. Duyarsız bir vatandaşmış, durumu bildirseydi direk kenarı çekilirdi. Kaza sonuçta, olur. Bisikletlinin verilmiş sadakası varmış. Servis direğe çarpıyor, hiç bakmadan yoluna devam ediyor. Bir de araç trafiğinin yoğun olduğu sabah mesai saatleriydi. Sonradan ben babamı aradım, onunla birlikte direği kaldırıp kenarı çektik. 2 kişi zorla kaldırdık. Bir insanın üzerine düşseydi büyük kırıklar meydana gelebilir, sakatlık olabilirdi. Ölüme kadar sebebiyet verebilirdi, çok tehlikeli bir kazaydı. Çocuk da olabilirdi ama bisikletli bayağı yakındı, iyi kurtardı kendini" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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