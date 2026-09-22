Eskişehir\'de dron destekli denetimde 13 araca 60 bin 297 TL ceza uygulandı

Eskişehir'de Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de katılımıyla 75. Yıl Mahallesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Dün gece 100 polisin katıldığı uygulamada 258 şahıs ve 102 araç sorgulanırken, 13 araca toplam 60 bin 297 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 75. Yıl Mahallesi'nin bağlı cadde ve ara sokaklar üzerinde planlı asayiş ve trafik uygulaması düzenledi. Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği ve toplam 100 personelin görev aldığı dron destekli denetimlerde, sabit noktalar ile seyir halindeki ekiplerce şüpheli şahıs ve araçlara yönelik detaylı kontroller yapıldı.

13 araca toplam 60 bin 297 TL trafik idari para cezası

Ekiplerin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarda trafik polisleri araç ve sürücü evraklarını incelerken, asayiş birimleri ise şahısların GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplam 258 şahıs ve 102 araç denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda kural ihlali tespit edilen 13 araca toplam 60 bin 297 TL trafik idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığına yönelik benzer denetim ve uygulamaların planlı olarak sürdürüleceğini bildirdi.