Eskişehir'de Ehliyetsiz Şahsa ve Motosiklet Sahibine Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Ehliyetsiz Şahsa ve Motosiklet Sahibine Para Cezası

Eskişehir\'de Ehliyetsiz Şahsa ve Motosiklet Sahibine Para Cezası

Eskişehir'de bir parkta kendisine ait olmayan motosikletle drift atan ehliyetsiz şahsa 51 bin 964 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, drift atan C.B.'ye ceza kesildi.

14.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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Eskişehir'de bir parkta kendisine ait olmayan motosikletle drift atan ehliyetsiz şahsa 51 bin 964 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, park içinde motosikletle drift atan bir şahıs tespit edildi. Kendisine ait olmayan abartı egzozlu motosiklet ile drift atan C.B: isimli şahsın yapılan sorgulamasında, ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi.

Ekipler tarafında drift atan C.B.'ye, 51 bin 694 TL, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Ehliyetsiz Şahsa ve Motosiklet Sahibine Para Cezası - Son Dakika

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