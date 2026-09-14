Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL ceza kesildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sivil trafik ekiplerinin durdurduğu araçtaki ehliyetsiz sürücüye 40 bin TL idari para cezası verildi. 24 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu yapılan kontrollerde belirlendi.
Eskişehir'de trafik polisi tarafından durdurulan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen aracın sürücüsüne 40 bin TL para cezası kesildi.
Dün gece Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde denetim yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, durumundan şüphelendiği Tofaş marka aracı Merambağı Sokakta durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü M.B. (24) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye gerekli maddelerden 40 bin TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
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