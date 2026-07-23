Eskişehir'de tatil dönüşü eşini evinde ölü buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de tatil dönüşü eşini evinde ölü buldu

Eskişehir\'de tatil dönüşü eşini evinde ölü buldu
23.07.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
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Eskişehir'de eşinin tatile gitmesinin ardından haber alınamayan 58 yaşındaki adam, evinde yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

Eskişehir'de eşinin tatile gitmesinin ardından kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.M. (58) isimli vatandaşın eşi tatil amacıyla İstanbul'a gitti. Eşinden salı akşamından beri haber alamayan ve durumdan şüphelenen kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine daireye giren ekipler, 58 yaşındaki E.M.'nin yatağında haraketsiz bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çağrılan belediye tabibi tarafından yapılan incelemelerde, E.M.'nin ölümünün normal yollardan gerçekleştiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de tatil dönüşü eşini evinde ölü buldu - Son Dakika

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