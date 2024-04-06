Eskişehir\'de eski sevgilisini öldüren katilin gerekçeli kararı açıklandı

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Eskişehir'de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) 4 kurşunla öldüren Hasan Fakıoğlu'na (23) verilen iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta 17 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu ile 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hasan F. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Hasan F., eski kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu başına ve göğsüne ateş ederek 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan F. ve arkadaşı Muhammet Ali F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hasan F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammet Ali F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Şubat 2024'te görülen karar duruşmasında Hasan Fakıoğlu hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezasına karar verildi. Katil zanlısı Hasan Fakıoğlu, ruhsatsız tabanca bulundurduğu nedeniyle de 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hasan Fakıoğlu'nun arkadaşı Muhammet Ali F. ise cinayete yardım ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Her biri öldürücü nitelikte 4 mermi

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, katil zanlısı Hasan Fakıoğlu hakkında verilen iyi hal indirimli müebbet hapis cezası hakkındaki 'gerekçeli kararı' açıkladı. Yapılan 30 sayfalık gerekçeli kararda, "Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporda, Ayşenur'un vücuduna 4 silah mermisi isabet ettiği belirtilmiştir. Her birinin tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu, sanığın maktulü kazara öldürdüğüne ilişkin savunmalarının aksine olarak maktulü öldürme amacıyla kasıtlı olarak birden fazla kez ateş ettiğini ortaya koyduğu anlaşılmakla, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca gerekçeli kararda Fakıoğlu'nun cinayeti tasarlayarak işlediğine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı belirtildi.

Sanığın geleceği hakkındaki etkilerden dolayı 'İyi hal indirimi' yapıldı

Açıklanan 30 sayfalık gerekçeli kararda, katil zanlısı Hasan Fakıoğlu hakkında, verilen 'iyi hal' indirimi de belirtildi. İyi hal indiriminin, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerinin düşünülerek verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararın ardından, verilen iyi hal indirimli müebbet hapis cezası hakkında Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, itiraz dilekçesi verdi. - ESKİŞEHİR