Eskişehir'de FETÖ Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de FETÖ Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de FETÖ'yü finanse eden Maydonoz Döner'e yapılan operasyonda 23 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

09.05.2025 10:14
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Eskişehir'de polis ekiplerince, FETÖ'yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine yapılan operasyonlarda yakalanan 23 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Zincir bünyesine FETÖ nedeni ile işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı belirlendi.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, Maydonoz Döner şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

Şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacı ile yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Öte yandan aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği ve şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi.

23 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin 000 TL'ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9'u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 kadın 14 kişi ise sağlık kontrolleri akabinde mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de FETÖ Operasyonu: 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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