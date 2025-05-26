Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini' suçlarına yönelik Eskişehir, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü ise mahkemece tutuklanırken cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?