Eskişehir'de Gazze'ye destek yürüyüşünde yaşanan olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Gazze'ye destek yürüyüşünde yaşanan olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Eskişehir\'de Gazze\'ye destek yürüyüşünde yaşanan olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de yapılan Gazze'ye destek yürüyüşünün ardından elindeki 'Kelime-i Tevhid' yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür edip müdahalede bulunan 1 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda H.K.T. isimli şahıs, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi.

25.04.2024 17:29
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Eskişehir'de yapılan Gazze'ye destek yürüyüşünün ardından elindeki 'Kelime-i Tevhid' yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür edip müdahalede bulunan 1 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 'Kelime-i Tevhid' bayrağıyla yürüyen Y.U. isimli şahsa H.K.T. adlı kişi tepki gösterdi. Bayrağı bırakmasını isteyen H.K.T., Y.U.'ya küfür etti. Ardından gerginlik yaşandı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan H.K.T., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.T., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Gazze'ye destek yürüyüşünde yaşanan olayda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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