Eskişehir'de gıda denetimlerinde 19 işletmeye 2,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de gıda denetimlerinde 19 işletmeye 2,4 milyon TL ceza kesildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Ağustos ayında yapılan risk esaslı denetimlerde 19 işletmeye toplam 2 milyon 414 bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler 1382 işletmeyi denetlerken 10 imha ve 5 toplatma kararı aldı.

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 2 milyon 414 bin 799 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Ağustos ayı Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos 2026 tarihi boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 1382 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 46 numune alımı, 230 ithalat ile 675 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 19 idari yaptırım uygulanırken, 2 milyon 414 bin 799 TL ceza yazıldığı, 10 imha ve 5 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ağustos, İhracat, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de gıda denetimlerinde 19 işletmeye 2,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:31:50. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de gıda denetimlerinde 19 işletmeye 2,4 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement