Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 475 Bin TL Ceza

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 475 bin 485 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 495 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 25 numune alımı, 106 ithalat ile 188 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulanırken, 475 bin 485 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR