Eskişehir'de Gürültülü Egzoz Cezası: 16 Bin TL

12.04.2026 10:10
Eskişehir'de gürültülü egzoz kullanan motosikletli sürücüye 16 bin 329 TL ceza kesildi.

Odunpazar ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, seyir halindeki bir motosikletten gelen gürültüyü fark etti. Durdurulan motosiklette ekiplerce yapılan teknik incelemede, egzoz sisteminin standartlara aykırı olduğu ve toplum huzurunu bozacak derecede ses çıkardığı tespit edildi. Sürücü F.E.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı egzoz kullanımı" maddesi uyarınca 16 bin 329 TL idari para cezası kesildi.

Cezai işlemin ardından F.E. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Ceza, Son Dakika

