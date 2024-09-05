Halk Sağlığı Sokak Etkinliği\'nde Polis Bilgilendirmesi ve Eğlence

3.Sayfa

Eskişehir'de gerçekleştirilen Halk Sağlığı Sokak Etkinliği'nde stant açan polis ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda bilgi aktarıp Polis Maskotu Kanka çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Edinilen bilgiye göre; 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde İstiklal mahallesinde düzenlenen Halk Sağlığı Sokak etkinliğinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Polis ekiplerince, etkinlik alanında standı ziyaret eden vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık ve dijital bağımlılık gibi konularda detaylıca bilgi aktarıldı. Ayrıca, eğitim kurumlarının açılış haftası olması nedeniyle etkinlik alanında bulunan ailelere 'Anne-Babalara Tavsiyeler' isimli broşür dağıtılırken, Polis Maskotu Kanka ile çocukların güzel vakit geçirmeleri sağlandı. - ESKİŞEHİR