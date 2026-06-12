Eskişehir\'de Hasarlı Araç Dikkat Çekti

Eskişehir çevreyolunda tavanı ve arka camları hasarlı bir şekilde trafikte seyreden araç dikkat çekti.

Eskişehir'deki çevreyolunun Ankara istikametinde ilerleyen tavanı hasarlı bir araç dikkat çekti. Kazaya karıştığı düşünülen aracın arka ve yan camlarının kırık, tavanı ise ağır hasarlı olan araç sağ şeritte düşük hızlı seyretti görüldü. - ESKİŞEHİR