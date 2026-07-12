Eskişehir'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Eskişehir\'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı
12.07.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 310 bin TL değerinde eşyayı çalan iki şüpheli, polis takibiyle yakalandı.

Eskişehir'de bir ikametten Cumhuriyet altınından gözlüğe kadar toplam 310 bin 500 TL'lik eşya çalan ve haklarında daha önceden suç kaydı bulunan iki şüpheli, polisin titiz takibi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesinde 6 Temmuz tarihinde bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin arka bahçeden bahse konu ikamete girilerek evden; 1 adet dolap içi çelik kasa, 5 adet Cumhuriyet altını, 105 bin TL nakit para, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet gözlük olmak üzere 310 bin 500 TL değerinde eşyalar çalındı.

Çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinden S.D. isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ve İ.N.O.'nun 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucunda Odunpazarı'nda yakalandı. Yakalanan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Altını, Yerel Haberler, Eskişehir, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:43
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:45:52. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.