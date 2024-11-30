Eskişehir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Eskişehir'de polis ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili 630 vatandaş bilinçlendirilirken, 150 adet broşür dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla 630 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri konulu 150 adet broşür dağıtıldı.

Ayrıca; Polis ekipleri okul kademelerinde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla okul idarecilerine ve öğretmenlere ziyarette bulundu. Öğretmenlerin her zaman destekçileri oldukları vurgulandı. - ESKİŞEHİR