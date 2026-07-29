Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık İçin Bilgilendirme
Eskişehir'de polis, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı 4,550 vatandaşa bilgilendirme yaptı.
Eskişehir'de polis ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.
Edinilen bilgilere göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç oluşmadan önce önleyici polislik ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, 1-28 Temmuz tarihleri arasında Emek,71 Evler, Kırmızıtoprak, Çamlıca, Şirintepe ve Sütlüce mahallelerinde evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, camiler/cami dernekleri, umuma açık yerler, apartman ve sitelerde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda 4 bin 550 vatandaş yüz yüze bilgilendirilirken, bin 50 adet broşür dağıtıldı.
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