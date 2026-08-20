Eskişehir\'de İki Araç Çarpıştı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, ölen ve yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 26 VK 026 plakalı SUV araç ile 26 DT 878 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.