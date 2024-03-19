Eskişehir\'de İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Aranan 92 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 92 kişi yakalandı.

Belirli tarihleri arasında aranan şahıslarla ilgili il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 2 ile 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 25 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 3 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Uyuşturucu Madde ile ilgili suçlardan 4, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 18, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 59 olmak üzere; toplamda 92 şüpheli yakalandı. Yakalananların 36'sının hükümlü, 56 şüphelinin ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR