Eskişehir'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Eskişehir\'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yağışlı havanın etkisiyle duramayan bir işçi servisi, önünde seyir halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Kazada, işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

23.05.2024 11:43
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Eskişehir'de bir işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet A., idaresinde 26 S 0517 plakalı işçi servisi, yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önünde seyir halinde bulunan Cabbar T.'nin kullandığı yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada, işçi servisinde bulunan Mehmet Emin S. (45), Eyüpcan A. (27), Nadiye Ç. (56), Deniz A. (40), Mustafa Ü. (37), Berke Can Ç. (23), Erhan A. (38) ve Miraç Asil B. (7) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı - Son Dakika
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