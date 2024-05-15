Eskişehir'de Jandarma'nın 185. yıl dönümü kutlamaları engelli öğrencilerle gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma'nın 185. yıl dönümü kutlamaları engelli öğrencilerle gerçekleştirildi

Eskişehir\'de Jandarma\'nın 185. yıl dönümü kutlamaları engelli öğrencilerle gerçekleştirildi

Eskişehir'de Jandarma'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlamaları, engelli öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen kutlamalarda, öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Ayrıca, siber güvenlik ve çocuklara yönelik suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

15.05.2024 17:18
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Eskişehir'de jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları, engelli öğrencilerin katılımıyla birlikte çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımı ile yapıldı. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi Atatürk Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ali Gaffar Okan Ortaokulu'ndan 31 engelli öğrenci, idareci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Trafik Şube Müdürlüğü'nce jandarmanın görevleri çerçevesinde öğrencilere bilgi verildi.

Kutlama boyunca çeşitli gösteriler ve bilgilendirmeler yapıldı

Programda, Köpek Unsuru Operatörü refakatinde ATAK (Asayiş Köpek) isimli köpeğin gösterisinin yapıldığı kutlamalarda İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından drone uçuşu gerçekleştirildi. Ardından, Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı. Programın devamında, Siber Şube Müdürlüğü'nce siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgi aktarılarak görsel içerikli ve bilgilendirici afiş ile broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Kadın astsubaylar tarafından refakat edilen çocuklara boyama kitapları ile çeşitli hediyeler de verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Jandarma'nın 185. yıl dönümü kutlamaları engelli öğrencilerle gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma'nın 185. yıl dönümü kutlamaları engelli öğrencilerle gerçekleştirildi - Son Dakika
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