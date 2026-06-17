Eskişehir\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıcakaya ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı öğrenildi. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet dedektör, 2 adet alan tarama cihazı (pointer) ve 18 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR