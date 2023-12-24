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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 211 bin 200 dal boş makaron, 39 bin 620 dal sarılmış sigara, 445 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 3 sigara sarma makinası ve 163 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu
24.12.2023 - 12:33,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 211 bin 200 dal boş makaron, 39 bin 620 dal sarılmış sigara, 445 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 3 sigara sarma makinası ve 163 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 1 iş yeri, 1 araç ve 1 ikamette yapılan aramalarda; 211 bin 200 dal boş makaron, 39 bin 620 dal sarılmış sigara, 445 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 3 sigara sarma makinası ve 163 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika


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