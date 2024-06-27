Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, bir kişi yakalanırken, 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak cep telefonlarını satmak için müşteri arayan şahsı tespit ederek çalışma başlattı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin çantasında 17 adet kaçak cep telefonu bulundu. Şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

27.06.2024 16:19
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanırken, 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğu illerinden temin ettiği kaçak cep telefonlarını satmak için müşteri aradığı tespit edilen bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın çantasında 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika

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