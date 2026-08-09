Eskişehir\'de Kamyon Devrildi, 2 Yaralı

Eskişehir-Sivrihisar karayolunda kontrolden çıkan soğan yüklü kamyonun devdildiği kazada 2 kişi yaralandı. Yola saçılan tonlarca soğan nedeniyle ulaşım aksadı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halindeki A.A. yönetimindeki soğan yüklü 16 BHC 450 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.E., ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğreneli.

Tonlarca soğan yola saçıldı, ulaşım durdu

Kamyonun kasasında bulunan soğanlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Eskişehir-Sivrihisar karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devrilme sırasında araçta kısa süreli oluşan hareketlilik ve küçük çaplı alevlenme ise çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada yola saçılan soğanların temizlenmesi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.