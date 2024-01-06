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Eskişehir'de kamyonun çarptığı otobüs yan yattı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kamyonun çarptığı otobüs yan yattı, 11 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı belediye otobüsü yolun dışına çıkarak yan yattı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir\'de kamyonun çarptığı otobüs yan yattı, 11 kişi yaralandı
06.01.2024 - 18:40,
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Eskişehir'de kamyonun çarptığı belediye otobüsü yolun dışına çıkarak yan yattı, kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir ve Türkmentokat mahalleleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur S. idaresindeki ve 65 numaralı hattın güzergahında çalışan 26 EBB 177 plakalı belediye otobüsüne, maden sahasından yola çıkan Selçuk Y. idaresindeki 26 RT 797 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, savrulduktan sonra yolun dışına çıkarak yan yattı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kamyonun çarptığı otobüs yan yattı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyonun çarptığı otobüs yan yattı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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