Eskişehir\'de Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

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Eskişehir'de 'Kasten Öldürme Suçu' ile aranması bulunan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahıs jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 'Kasten Öldürme Suçu' ile arandığı tespit edilen 1 şahıs Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Şubat 2025 tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Tutuklanan şahsın Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR