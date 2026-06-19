Eskişehir'de Kavga: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kavga: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de Kavga: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
19.06.2026 16:18
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Kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler adliyeye gönderildi.

Eskişehir'de kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin silahla bacağından yaralandığı kavga olayının 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Çaba Sokak'ta meydana gelmişti. Kız arkadaş meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, Hasan M. (26) isimli şahıs silahla sağ bacağından yaralanmıştı. Kanlar içinde kalan yaralı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar neticesinde, olay yerinden kaçan C.D. ile arkadaşı A.A., ayrıca şüphelilere ulaşım konusunda yardım ettiği belirlenen yaşı küçük M.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.D. ve A.A., sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.Y.'nin işlemlerinin ise Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından takip edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kavga: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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