Eskişehir'de kaybolan profesörün cesedi bulundu, 3 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu Adana'da yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

27 Haziran'da evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonucunda Porsuk Çayı'nda ölü olarak bulundu. Prof. Dr. Karasu'nun ölümü hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı çıkartılarak inceleme başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen KGYS ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ortadan kaybolmadan önce aracına İran uyruklu 2 kişiyi aldığı tespit edildi. Araca binen İran uyruklu şahısların Majid S. ve Hojjat S. olduğu, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle eşleşen zamanlarda Adana'ya kaçtığı belirlendi. İran uyruklu şahısların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Majid S.'yi ve Hojjat S.'yi yurt dışına çıkış hazırladığı yaptığı sırada Adana'da yakalayarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalar neticesinde, İran uyruklu şüphelileri Eskişehir'den Adana'ya götürdüğü belirlenen 2 şüpheli Adana'da, cinayetle ilgisi olabileceği belirlenen 1 şüpheli de Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan İran uyruklu 2 şüphelinin, ilk ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Soruşturmaya devam eden ekipler, şüphelilerden Prof. Dr. Bekir Karasu'yu Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarının itirafını aldı. Şüphelilerin beyanı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaştı.

Gözaltında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ne garajdan alınan 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından 'kasten öldürme, gasp, suçluyu kayırma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. 'Kasten Öldürme', Gökhan E. ise 'Suçluyu kayırma' suçları çerçevesinde tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR