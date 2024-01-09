Eskişehir\'de kayıp olan Mehmet Yerebakan\'ın katillerine müebbet hapis cezası

Eskişehir'de kayıp olduğu gerekçesiyle 6 ay boyunca aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürdükleri ve yaşadıkları barakanın arkasına gömdükleri iddiasıyla yakalanan tutuklu sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Kararda, sanıklar Görkem Doğan, Benan Birtane ve Y.D.'ye müebbet hapis cezası verirken, olayın gerçekleştiği sırada 18 yaşını geçmemiş olan Y.D.'nin cezası 15 yıla düşürüldü.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Benan Birtane, Görkem Doğan ve suça sürüklenen çocuk Y.D., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların mütalaa hakkındaki savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, verilen son sözlerin ardından sanık Görkem Doğan ile Benan Birtane'ye müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk Y.D. de müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayın yaşandığı gün 18 yaşını geçmemesi sebebiyle cezası 15 yıla düştü.

"Vicdan azabı duyuyorum ama pişman değilim"

SEGBİS ile duruşmaya katılan Benan Birtane, mahkeme heyetine yaptığı savunmada, maktulün sanık Görkem Doğan ile kendisini defalarca rahatsız ettiğini söyledi. Olay sonrasında maktulü gömdüklerini ve kendisinin maktule ait cep telefonunu parçaladığını belirten Benan Birtane, "Maktul Mehmet Yerebakan, benimle Görkem'in kaldığı yere daha önce 16 defa gelip bizi rahatsız etti. Biz kendisini uyarmamıza rağmen gelip gitmeye devam ediyordu. Onun yüzünden istasyon bölgesindeki yerimizi değiştirip karşı tarafa geçtik. Maktul buraya da iki defa geldi, üçüncü gelişinde ben ve Görkem yemek yiyorduk. Sofra yerdeydi ve ortasında bıçak vardı. Maktulün bizi rahatsız etmesi canımıza tak etti, kendisini uyarınca maktul Mehmet, Görkem'e küfretti. Ben müdahale edince bana da küfür etti. Bunun üzerine Görkem sinirlenerek, sofradaki bıçakla maktulü bıçakladı. Daha sonra ben ve Görkem maktulü gömdük, ayrıca ben maktulün cep telefonunu parçaladım. Bu olaylar olduğu sırada Y.D. yanımızda değildi. Beyanlarım ortada. Vicdan azabı duyuyorum ama pişman değilim. Olay maktulden kaynaklandı. Beraatim ve tahliyeme karar verilsin" dedi.

"Bizi çok tahrik etti gözüm döndü ve maktulü bıçakladım"

Mahkeme heyetine savunmasını yapan tutuklu sanık Görkem Doğan, "Biz olay günü Benan ile içki içiyorduk. Maktul bizi daha önce defalarca rahatsız etti. Uyarılarımıza rağmen rahatsız etmeye devam etti. Olay günü kendisini yine uyardık. Bana ve Benan'a küfür etti. Bizi çok tahrik etti, gözüm döndü ve maktulü bıçakladım. Olaylar sırasında kardeşim Y.D. yanımızda değildi. Olayı bu haliyle kabul ederim, maktul de biz de mağdur olduk, anlayışınıza sığınıyoruz. Pişman değilim, tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tahliyesini talep eden suça sürüklenen çocuk Y.D. ise, "Ben suçsuzum, kimseyi öldürmedim. Cezaevinde kaldığım sürenin göz önünde bulundurulmasını ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) arkasındaki boş arazide 31 Aralık 2022 günü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak (36) bıçaklanarak öldürüldü. Bölgedeki işyeri ve diğer güvenlik kameralarına ait görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, olayın şüphelileri Görkem Doğan (24) ve Benan Birtane'yi (56) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 6 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürdüklerini itiraf etmeleri sonucunda Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınlarındaki TCDD'ye ait ağaçlık arazide çalışma başlatıldı. Mehmet Yerebakan'ın cesedi, şüpheli şahısların ağaçlık alandaki yaşadıkları barakanın yakınına gömülü şekilde bulundu. Yerebakan'ın ölümüyle ilgili zanlılardan Görkem Doğan'ın kardeşi Y.D. de cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, Eskişehir'de 31 Aralık 2022 gecesi tartışma yaşadıkları Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçaklayarak öldüren 2 sanık, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - ESKİŞEHİR