Eskişehir'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

07.04.2026 22:17
Günyüzü yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, Kaymakam ve şoförü yaralandı.

Eskişehir'de Günyüzü yolunda 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ile şoförü Muhammet K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaza, Hamamkarahisar mevkiinde meydana geldi. Muhammet K. idaresinde, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un (33) bulunduğu 26 AA 112 plakalı otomobil, Mehmet Ali Tümer'in (62) kullandığı 26 HE 018 plakalı otomobille henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Kaza sonucu Tümer hayatını kaybederken, Kaymakam Kurt ve şoförü ise yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınan 2 yaralı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Tedavileri süren Kaymakam Kurt ve şoförünün iyi durumda oldukları öğrenildi.

Kazadan haberdar olan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir hastaneye geldi. Protokol mensupları, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve şoförü Muhammet K.'nin sağlık durumu hakkında başhekimlikten bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

