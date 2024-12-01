Eskişehir'de Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti

Mert Top, ani manevra sonucu direğe çarpıp hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan araç aranıyor.

01.12.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ara sokaktan önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolünü kaybettiği otomobili ile beton elektrik direğine ve duvara çarpan 18 yaşındaki Mert Top, hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
11:36 Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk’ü açıkladı Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
11:12 Hava muhalefeti tarlaları vurdu Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
11:11 Acun Ilıcalı’dan eşi Çağla’ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil
11:06 Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 19:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaza: 18 Yaşındaki Mert Top Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.