Eskişehir'de Kedi Krizi: Sosyal Medya ve Polis Harekete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eskişehir'de Kedi Krizi: Sosyal Medya ve Polis Harekete Geçti

Eskişehir\'de Kedi Krizi: Sosyal Medya ve Polis Harekete Geçti
06.08.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada paylaşılan kedi videosu yüzünden polis, kediyi balkondan içeri aldı. Daire sakini savundu.

Eskişehir'de bir kedinin balkona mahkum edildiği öne sürülen ve büyük tepkiye sebep olan sosyal medya paylaşımı polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisin görüşme sağladığı daire sakini, "Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok" dedi.

Olay, Uluönder Mahallesi Menevşe Sokak üzerinde bulunan Güremek Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kedinin balkona mahkum edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşım yapıldı. Kedinin sıcak havada susuz kaldığının da iddia edildiği paylaşım büyük tepkiye yol açtı. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hızla harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Balkondaki kedi polis tarafından içeriye sokuldu

Videonun çekildiği yeri tespit eden HAYDİ personeli, kedinin bulunduğu dairenin sakinlerine ulaşmaya çalıştı. Kedinin balkondaki bir halının altında saklandığı görülürken, çevrede inceleme yapan HAYDİ personeli komşulardan bilgi aldı. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir daire sakini ile birlikte eve giren HAYDİ personeli, kediyi balkondan içeriye soktu. Öte yandan, kedinin de zarar görmeden atlayabilecek bir yükseklikte bulunmasına rağmen evden kaçmaması dikkat çekti.

"Mama ve su verip hayvanı oraya hapis etmişler"

Sahipleri kediye bakamayacaklarsa onu sahiplenebileceğini belirten site sakini Y.B. isimli kadın, "10 günden beri bu kediye balkonda bakıyorlar. Tabii buna 'bakılıyor' deniliyorsa. Beyaz bir kedi daha var. O içeride duruyor, bu dışarıda. Sadece mama ve su verip hayvanı oraya hapis etmişler. Bu hayvanseverlik değil. Bakamayacaksanız, özgür olmayacaksa ya da o sevgiyi ve ilgiyi veremeyecekseniz hayvanı mama ve suyla kandırmayın. Hayvan çok bağırıyor. Kapıyı açtıkları zaman içeriye girmemesi için ayakla itekliyor. Tekme mi, itekleme mi bilemem. Yatak odam orada olduğu için ben her sabah 06.00'da o kedinin sesine uyanıyorum. Bugün ona seslendim, çıkmadı. Beni büyük ihtimalle duydu ama cevap vermedi. Bir ara kapısı açıktı ama kedi hep onun önünde duruyor. İçeriye girse de geri çıkartıyorlar. Kedi hoplayıp kapıyı açmaya çalışıyor, diğer cama çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Video yanlış anlaşılmaya açık ama öyle bir durum yok"

HAYDİ personelinin görüşme sağladığı daire sakini ise, bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu öne sürdü. Görüntülü olarak röportaj vermeyen ve ismini paylaşmak istemeyen erkek şahıs, "Evde 2 kedimiz var. O kedi ablama ait, ismi Alice. Bu sıralar biraz rahatsız olduğu için ara ara balkona çıkartıyoruz. Ayrıca, evde temizlik olduğunda kendisi balkona gidebiliyor. İçeriye girmemesi için ayağımızla itelediğimiz olabilir ama tekme atmıyoruz. Aşıları ve çipi var, kötü bir durumu yok. Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok. Ayrıca, bazen diğer kedi ile anlaşamıyor. Birbirlerine zarar vermemeleri için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Medya, Polis, kedi, Ona, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kedi Krizi: Sosyal Medya ve Polis Harekete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
13:57
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kedi Krizi: Sosyal Medya ve Polis Harekete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.