Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir\'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de bir sürücü, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yaparken aracın kontrolden çıkarak takla attığını iddia etti. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçta bulunan yolcu ağır yaralandı. Sürücü, kaçan aracın bulunmasını isteyerek arkadaşının tedavi olabilmesini umut etti.

27.05.2024 11:59
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Eskişehir'de, kullandığı otomobilin önüne bir anda çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü kontrolden çıkan aracın takla atarak adeta hurdaya döndüğünü iddia etti. Sürücü Berat Kaya, kendi aracındaki yolcunun da ağır yaralandığını anlatarak, "Arkadaşımın canı daha önemli. Yani araç bir şekilde gelir ama inşallah arkadaşım tedavi olabilir. Olaydan sonra kaçan aracın bulunmasını istiyorum ya da sürücüsü gelsin bir şekilde anlaşalım, görüşelim" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Berat Kaya (24) idaresindeki 26 AGT 406 plakalı otomobil, çevreyolunda sol şeritte ilerlerken iddiasına göre önüne bir anda orta şeritten gri renkte bir araç önüne manevra yaptı. Yine Kaya'nın iddiasına göre sinyal vermeden önüne kıran araçtan dolayı yavaşlamaya çalışırken araç kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç takla atıktan sonra yol kenarındaki kaldırımda ters dönerek durabildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Berat Kaya kazadan hafif yaralanarak kurulurken, sağ koltukta yolcu konumunda bulunan M.G. (26) ağır yaralandı. Omurgası kırılan M.G.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Berat Kaya'nın iddiasına göre kazaya sebep olan gri renkteki araç olay yerinde kaçtı. 600 bin TL'lik aracı kullanılamayacak hale gelen Kaya'nın tek istediği ise arkadaşının bir an önce iyileşmesi ve kazaya sebep olan sürücünün kendisine ulaşması.

"Araç olay yerinden kaçtı"

Kaza anını anlatan sürücü Berat Kaya, "Gece saat 00.30 civarı arkadaşımla beraber çevreyoluna çıkmıştım. Sol şeritte ilerlerken orta şeritte bulunan gri bir araç, tam sollayacağım sırada önüme kırdı ve refüjlere vurmamı sebep oldu. Oradan araba sekti, karşı kaldırıma geçip takla attı. Ağaçları yıkıp ancak durabildi. Çevredekilere sorduğumda gri araç olay yerinden kaçtı, durmamış. Aracın içinden biz kendimiz çıktık. Arkadaşım hastanede şu an omurgasında kırıkları var, durumu ciddi. Ameliyat olması gerekiyor. Yani o saatte oradan geçen, gören olan varsa plakasını bana ulaştırmasını rica ediyorum. Şu an hurda durumda. Yapılacak durumu kalmadı, aracım hurda oldu. Arkadaşımın canı daha önemli. Yani araç bir şekilde gelir ama inşallah arkadaşım tedavi olabilir. Diğer aracın bulunmasını istiyorum ya da gelsin bir şekilde anlaşalım, görüşelim. Yani vicdansızlık bu yaptığı bu kadar. Kaçması olmuyor, büyük bir olay, ufak bir vurma değil. Araç takla atıyor arkasında. Adam umursamadan dönüp gidiyor. Yani bunca zamanlık emeğim var. Bir anda siliniyor, iki saniye sürüyor. Aracımın fiyatı 600-650 bin TL civarında" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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